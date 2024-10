Tommaso Marini convince tutti, ecco chi è il concorrente di Ballando (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’edizione 2024 di Ballando con le Stelle ha regalato al pubblico diversi talenti inaspettati, ma tra i più sorprendenti c’è sicuramente Tommaso Marini. Campione del mondo di fioretto e medaglia d’argento olimpica, Marini si sta rivelando una delle rivelazioni più apprezzate del celebre show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Con un mix di grinta, determinazione e fascino, il giovane atleta è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico e dei giudici, dimostrando che, oltre alla sua straordinaria carriera sportiva, ha un vero talento anche nel ballo. Durante la puntata, Marini è stato l’ultimo a scendere in pista, ma la sua performance ha lasciato il segno. Con la sua partner, la ballerina professionista Sophia Berto, ha eseguito un passo doble energico e appassionato, ottenendo voti molto alti dai giudici. Donnapop.it - Tommaso Marini convince tutti, ecco chi è il concorrente di Ballando Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’edizione 2024 dicon le Stelle ha regalato al pubblico diversi talenti inaspettati, ma tra i più sorprendenti c’è sicuramente. Campione del mondo di fioretto e medaglia d’argento olimpica,si sta rivelando una delle rivelazioni più apprezzate del celebre show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Con un mix di grinta, determinazione e fascino, il giovane atleta è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico e dei giudici, dimostrando che, oltre alla sua straordinaria carriera sportiva, ha un vero talento anche nel ballo. Durante la puntata,è stato l’ultimo a scendere in pista, ma la sua performance ha lasciato il segno. Con la sua partner, la ballerina professionista Sophia Berto, ha eseguito un passo doble energico e appassionato, ottenendo voti molto alti dai giudici.

