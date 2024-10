Quotidiano.net - Nuovo modello di outsourcing per la crescita delle imprese

(Di lunedì 14 ottobre 2024) UNdiper guidare ladel business attraverso un approccio integrato e consulenziale in termini di innovazione, competenze e sostenibilità dei processi. È quello presentato di recente dal gruppo De Pasquale, player nazionale di riferimento nell’da oltre 40 anni e da sempre attento a cogliere i nuovi trend di mercato in ambito processi e tecnologia. Alla lucesfide epocali che le aziende devono affrontare in termini di sostenibilità , digitalizzazione e dinamicità dei comportamenti di consumo, il ruolo dell’outsourcer sta subendo un profondo cambiamento soprattutto nella value proposition e nell’approccio al cliente. Da mero fornitore esterno ed esecutore di attività a basso valore aggiunto, spesso dislocato off shore, oggi l’outsourcer assume infatti il ruolo di partner strategico.