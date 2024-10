“Non cercatemi per i prossimi giorni”. Raimondo Todaro ricoverato in ospedale: cosa è successo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Raimondo Todaro in ospedale. Sta facendo preoccupare i numerosi fan del popolare ex insegnante di Amici l’annuncio che lui stesso ha fatto nelle scorse ore. Intorno alle 9 della mattina di lunedì 14 ottobre sul profilo Instagram del ballerino è comparsa una story. C’è una foto in cui si vede soltanto la parte inferiore del suo corpo, piedi, gambe, addome e la mano sinistra, sdraiato su un letto d’ospedale. cosa è successo? Ora ve lo spieghiamo. Intanto, però, vale la pena ricordare come Raimondo Todaro non faccia più parte della squadra di Amici. Dopo 3 anni di grandi soddisfazioni, ma anche diversi battibecchi con Alessandra Celentano il ballerino di Catania ha detto basta. Secondo il settimanale DiPiù sarebbero stati i continui scontri con l’altra maestra a spingerlo a prendere una decisione che – immaginiamo – non deve essere stata semplicissima. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)in. Sta facendo preoccupare i numerosi fan del popolare ex insegnante di Amici l’annuncio che lui stesso ha fatto nelle scorse ore. Intorno alle 9 della mattina di lunedì 14 ottobre sul profilo Instagram del ballerino è comparsa una story. C’è una foto in cui si vede soltanto la parte inferiore del suo corpo, piedi, gambe, addome e la mano sinistra, sdraiato su un letto d’? Ora ve lo spieghiamo. Intanto, però, vale la pena ricordare comenon faccia più parte della squadra di Amici. Dopo 3 anni di grandi soddisfazioni, ma anche diversi battibecchi con Alessandra Celentano il ballerino di Catania ha detto basta. Secondo il settimanale DiPiù sarebbero stati i continui scontri con l’altra maestra a spingerlo a prendere una decisione che – immaginiamo – non deve essere stata semplicissima.

