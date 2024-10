Mille Miglia 2025, la carovana passerà al mattino da Prato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prato, 14 ottobre 2024 - Una serata per ringraziare e premiare istituzioni, associazioni, sponsor e volontari, ma anche per rilanciare l'impegno in vista dell'edizione 2025. E' andato in scena nel salone consiliare di palazzo comunale a Prato l'evento celebrativo per il passaggio in provincia della Mille Miglia 2024. Un momento conviviale di ringraziamento da parte di Aci Prato, ma anche per tastare il polso al mondo dell'associazionismo in vista del 18 giugno 2025, quando per il secondo anno consecutivo la corsa più bella del mondo passerà nuovamente dalla provincia pratese. Proprio in prospettiva dell'organizzazione dell'evento, in salone consiliare sono state date alcune anticipazioni sul percorso. Le prime auto entreranno in provincia intorno alle 7.30 del mattino, e ci saranno transiti fino alle 11.30. Lanazione.it - Mille Miglia 2025, la carovana passerà al mattino da Prato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - Una serata per ringraziare e premiare istituzioni, associazioni, sponsor e volontari, ma anche per rilanciare l'impegno in vista dell'edizione. E' andato in scena nel salone consiliare di palazzo comunale al'evento celebrativo per il passaggio in provincia della2024. Un momento conviviale di ringraziamento da parte di Aci, ma anche per tastare il polso al mondo dell'associazionismo in vista del 18 giugno, quando per il secondo anno consecutivo la corsa più bella del mondonuovamente dalla provincia pratese. Proprio in prospettiva dell'organizzazione dell'evento, in salone consiliare sono state date alcune anticipazioni sul percorso. Le prime auto entreranno in provincia intorno alle 7.30 del, e ci saranno transiti fino alle 11.30.

