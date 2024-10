Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Sottini e Arena da dimenticare, male anche Mignanelli

(Di lunedì 14 ottobre 2024) MELGRATI 6. L’unico a livelli di sufficienza. Ritarda la capitolazione con due grandi parate, una delle quali per rimediare a una propria incertezza, e almeno fino al quarto gol quel che può parare lo para. CALAPAI 5. Mezz’ora buona, in costante sovrapposizione a D’Orazio rispetto al quale crossa meglio. Poi si inabissa con gli altri.4,5. Lotta, cerca il gol ed è l’ultimo ad arrendersi, ma non basta. Bevuto in velocità sullo 0-2.4. Bassoli si fain riscaldamento e addio. Chissà cosa hanno visto in questo colosso che si oppone da ballerina sui primi due gol: il secondo poi Nè imposta meglio.5.il terzino ammirato nelle prime partite non è più lui, è timido, sale poco e non incide. AWUA 6. Il solo vero incontrista in campo: fino a che ne ha è un ragno e attacca tutti, poi cala, ma è un errore toglierlo. ZAMMARINI 5.