La Marina italiana trasferisce il primo gruppo di migranti in Albania: polemica social tra Meloni e Sea Watch

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’accordo suitra Italia ediventa operativo: oggi, lunedì 14 ottobre, la nave Libra dellaMilitareha fatto rotta verso le coste albanesi con a bordo ildi persone soccorse in acque internazionali che saranno ospitate nei centri temporanei italiani su territorio albanese. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ansa, precisando che suiin questione – il cui esatto numero al momento non è noto – è stato eseguito unscreening a bordo per verificare che abbiano i requisiti previsti: provenienza da Paesi sicuri, maschi, non vulnerabili. I richiedenti asilo saranno trasferiti nelle strutture di Schengjin e Gjiader, la cui costruzione è stata terminata la scorsa settimana (con circa cinque mesi di ritardo). Vi resteranno in attesa che la loro domanda di asilo venga esaminata dalle autorità