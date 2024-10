Italia-Israele, Rondine va in campo. Messaggio alla Nazionale: “Gli avversari non sono nemici” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – Lo sport come campo di pace. Il calcio si racconta con molte metafore belliche: assedio, attacco, contrattacco, cannoniere, bomber, capitano, carica, copertura, imboscata, invasione di campo, offensiva, retroguardia, scontro e prevalenza territoriale. Di cosa stiamo parlando? Sembrerebbe il taccuino di un reporter inviato al fronte. Invece no: è la normale narrazione di una partita di calcio. Ma lo sport è una “risorsa morale e culturale che può portare oltre la logica dell’odio e della guerra”. È uno dei passaggi della lettera aperta che Rondine ha inviato in occasione della partita di calcio di Nations League tra Italia e Israele, stasera alle 20.45 a Udine. Lanazione.it - Italia-Israele, Rondine va in campo. Messaggio alla Nazionale: “Gli avversari non sono nemici” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – Lo sport comedi pace. Il calcio si racconta con molte metafore belliche: assedio, attacco, contrattacco, cannoniere, bomber, capitano, carica, copertura, imboscata, invasione di, offensiva, retroguardia, scontro e prevalenza territoriale. Di cosa stiamo parlando? Sembrerebbe il taccuino di un reporter inviato al fronte. Invece no: è la normale narrazione di una partita di calcio. Ma lo sport è una “risorsa morale e culturale che può portare oltre la logica dell’odio e della guerra”. È uno dei passaggi della lettera aperta cheha inviato in occasione della partita di calcio di Nations League tra, stasera alle 20.45 a Udine.

