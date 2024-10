I lavoratori formati in Ghana hanno ricevuto l'abbigliamento tecnico invernale da Viteria 2000 (Di lunedì 14 ottobre 2024) I quindici giovani lavoratori provenienti dal Ghana grazie al progetto promosso da Confindustria Alto Adriatico, hanno visitato la Viteria 2000 di Pordenone, azienda attiva nei settori della Viteria, bulloneria, utensileria, antinfortunistica, forniture per la cantieristica navale e macchine Pordenonetoday.it - I lavoratori formati in Ghana hanno ricevuto l'abbigliamento tecnico invernale da Viteria 2000 Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I quindici giovaniprovenienti dalgrazie al progetto promosso da Confindustria Alto Adriatico,visitato ladi Pordenone, azienda attiva nei settori della, bulloneria, utensileria, antinfortunistica, forniture per la cantieristica navale e macchine

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premio Verdicchio d'Oro a Staffolo a Franco Prodi, Antonio Garofalo e Mirco Carloni - Il Premio Verdicchio d’Oro si conferma un evento chiave per la promozione del territorio marchigiano, unendo costa ed entroterra e celebrando l’eccellenza enogastronomica ... (corriereadriatico.it)

Con l'autunno torna l'assalto alle abitazioni: svuotata una casa a Merate in via Agnesi. Almeno 4 furti a Montevechia - Ladri scatenati lo scorso fine settimana nel meratese dove sono state diverse le abitazioni depredate, con danni non solo per ... (merateonline.it)

Gestione terre e rocce da scavo, i controlli nei cantieri del dipartimento di Como e Varese di Arpa Lombardia - Tra i compiti di Arpa Lombardia, nell’ambito delle verifiche sul materiale escavato, c’è anche il controllo a campione della matrice terrigena volto a evidenziare i contesti di contaminazione antropic ... (varesenews.it)