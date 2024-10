Ex Milan, niente Genoa per Mario Balotelli. Il motivo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ex Milan, il ritorno di Mario Balotelli in Serie A col Genoa potrebbe clamorosamente sfumare: e la causa è mister Gilardino. Ecco il perché Rischia di saltare in maniera clamorosa il ritorno di Mario Balotelli in Serie A. Sì, perché l’ex attaccante della nazionale italiana era davvero ad un passo dal vestire la maglia del Genoa. Lo scarso rendimento del club ligure, però, ha messo sulla graticola mister Alberto Gilardino, il cui futuro adesso è in bilico. La dirigenza del Grifone ha, quindi, deciso di aspettare la sfida contro il Bologna per capire se ci sarà bisogno di optare per l’esonero o meno. Questo tocca da vicino anche il destino di Mario. Sì, perché il futuro di Mario Balotelli è legato alla permanenza del tecnico sulla panchina del Genoa. Dailymilan.it - Ex Milan, niente Genoa per Mario Balotelli. Il motivo Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ex, il ritorno diin Serie A colpotrebbe clamorosamente sfumare: e la causa è mister Gilardino. Ecco il perché Rischia di saltare in maniera clamorosa il ritorno diin Serie A. Sì, perché l’ex attaccante della nazionale italiana era davvero ad un passo dal vestire la maglia del. Lo scarso rendimento del club ligure, però, ha messo sulla graticola mister Alberto Gilardino, il cui futuro adesso è in bilico. La dirigenza del Grifone ha, quindi, deciso di aspettare la sfida contro il Bologna per capire se ci sarà bisogno di optare per l’esonero o meno. Questo tocca da vicino anche il destino di. Sì, perché il futuro diè legato alla permanenza del tecnico sulla panchina del

