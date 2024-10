Delitto in castello: Sherlock Holmes & la pallottola d'argento (Di lunedì 14 ottobre 2024) Delitto in castello: un coinvolgente nuovo evento investigativo, che vi catapulterà al centro di un'oscura e misteriosa vicendaUn secolare castello su cui aleggia un alone di mistero, un efferato omicidio al centro di una rete di torbidi segreti ed un oscuro arcano: cosa nascondono gli Parmatoday.it - Delitto in castello: Sherlock Holmes & la pallottola d'argento Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)in: un coinvolgente nuovo evento investigativo, che vi catapulterà al centro di un'oscura e misteriosa vicendaUn secolaresu cui aleggia un alone di mistero, un efferato omicidio al centro di una rete di torbidi segreti ed un oscuro arcano: cosa nascondono gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Misteri - giochi di ruolo - divertimento : alla Rocca torna il Delitto al Castello - . Sabato 5 ottobre alle ore 21 torna “Delitto al Castello”, un gioco di ruolo per calarsi nel Medioevo in una storia fatta di personaggi, insidie, sfide e trame, ambientato nelle suggestive sale della Rocca Sforzesca. . I partecipanti hanno tempo dall’aperitivo fino al dolce per scoprire l’assassino. (Ravennatoday.it)

Cena con delitto "Il castello maledetto" - Cena Spettacolo con Delitto il Castello Maledetto Venerdì 15 NOVEMBRE 2024 ore 21.00 RESSO LA TAVERNA SPETTACOLO VIC' STREET info 3387981020 oppure 081/662423 Menù 1. TAGLIERE STENGINO DI PRELIBATEZZE € 20,00 BEVANDE ESCLUSE 2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE 3... (Napolitoday.it)