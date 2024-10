Terzotemponapoli.com - Udine si prepara ad accogliere la Nazionale per la Nations League

(Di domenica 13 ottobre 2024) Domani sera, l’Italia affronterà Israele nella quarta giornata della Lega A di. L’atteso match avrà luogo presso il Blue Energy Stadium, conosciuto anche come Stadio Friuli, a. Dopo una lunga attesa, laitaliana torna a giocare in questa città del Friuli Venezia Giulia, e l’entusiasmo dei tifosi è palpabile. Tuttavia, l’evento richiede anche un’attenta pianificazione logistica e misure di sicurezza eccezionali, in quanto si prevede un’affluenza significativa e l’esigenza di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Il piano di sicurezza:si blinda Già dalla mattinata di oggi, le autorità hanno attivato un piano di sicurezza straordinario attorno allo stadio, trasformando l’area in un vero e proprio “fortino”.