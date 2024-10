Terza Puntata di Ballando con le Stelle 2024 : Trionfo per Bianca Guaccero (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella Terza Puntata di Ballando con le Stelle 2024, andata in onda sabato 12 ottobre, la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ha nuovamente conquistato il pubblico e i giudici con una straordinaria esibizione sulle note di “Nei giardini che nessuno sa” di Renato Zero. Nonostante lo spareggio tra Alan Friedman e Sonia Bruganelli, nessun concorrente è stato eliminato nel programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Carolyn Smith Applaude Bianca Guaccero e Giovanni Pernice L’esibizione di Guaccero-Pernice è stata talmente apprezzata da far alzare in piedi la presidente di giuria, Carolyn Smith, che ha dichiarato: “Difficilmente mi alzo in piedi per applaudire qualcuno”. Anche i giudici Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto hanno elogiato la performance. Spettacolo.periodicodaily.com - Terza Puntata di Ballando con le Stelle 2024 : Trionfo per Bianca Guaccero Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Nelladicon le, andata in onda sabato 12 ottobre, la coppia formata dae Giovanni Pernice ha nuovamente conquistato il pubblico e i giudici con una straordinaria esibizione sulle note di “Nei giardini che nessuno sa” di Renato Zero. Nonostante lo spareggio tra Alan Friedman e Sonia Bruganelli, nessun concorrente è stato eliminato nel programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Carolyn Smith Applaudee Giovanni Pernice L’esibizione di-Pernice è stata talmente apprezzata da far alzare in piedi la presidente di giuria, Carolyn Smith, che ha dichiarato: “Difficilmente mi alzo in piedi per applaudire qualcuno”. Anche i giudici Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto hanno elogiato la performance.

Ballando con le stelle - cosa è successo nella terza puntata : classifica - .  Sonia Bruganelli, in coppia con Carlo Aloia, si è esibita in uno slowfox sulle note di ‘Back to Black’ di Amy Winehouse. La coppa dovrà affrontare Alan Friedman e Giada Lini.  “Difficilmente mi alzo in piedi per applaudire qualcuno”, ha detto la presidente della Giuria Carolyn Smith dopo l’esibizione di Guaccero-Pernice. (Dailyshowmagazine.com)

Ascolti 12 ottobre - quanto ha fatto la terza puntata di Ballando con le Stelle - 000 telespettatori pari al 25,7% di share. com/6o0umhi43B — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 12, 2024 Incantevole lo slow fox di #SoniaBruganelli e #CarloAloia a #BallandoConLeStelle pic. 000 telespettatori, 24% di share. 000 telespettatori, 24. 000 telespettatori pari al 25,9% di share. (Biccy.it)

