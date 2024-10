Tvplay.it - “Siamo rimasti tutti sorpresi”: ultim’ora Rabiot, la decisione lascia di stucco

(Di domenica 13 ottobre 2024)continua ad attirare l’attenzione per lache è stata presa: ecco cos’è stato dichiarato sul centrocampista francese. Adrien, da svincolato, è alla fine approdato al Marsiglia in Ligue 1: unaquesta che hato digli appassionati di calcio e i tifosi francesi, visto che in passato il centrocampista ha giocato per il PSG. In ogni caso, sono arrivate nelle ultime ore anche dichiarazioni che lo hanno riguardato da vicino. Sorpresa: le parole sul giocatore bianconero (LaPresse) – TvPlay.itL’ex bianconero aveva in passato, ai tempi del Paris Saint-Germain, dichiarato che mai avrebbe firmato per i rivali storici del Marsiglia. Eppure, nella vita, mai dire mai: è alla fine accaduto proprio l’impensabile visto che alla fine il francese ha siglato un accordo proprio con l’Olympique di cui veste attualmente la maglia.