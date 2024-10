Lapresse.it - Padova, incendio in vano tecnico in hotel ad Abano Terme: 273 persone evacuate

(Di domenica 13 ottobre 2024) Mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’Alexander di via Ungheria ad) per undivampato in unal secondo piano, il quale ha prodotto del fumo che ha invaso l’intera struttura con 273 ospiti. Una quarantina dihanno ricorso alle cure del pronto soccorso per avere respirato del fumo. I vigili del fuoco arrivati nell’immediatezza dae a seguire da, Piove di Sacco, Rovigo e con i volontari i Borgoricco con circa 30 operatori e nove automezzi, tra cui due autoscale e una piattaforma aerea, hanno subito spento le fiamme ed evacuato del tutto la struttura con ancora molti ospiti all’interno. Una famiglia di trecon un bambino piccolo rimasti bloccati al sesto piano sono stati tratti in salvo e portati a terra con l’autoscala.