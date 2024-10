Notte di spari e terrore. I bossoli sotto le lente (Di domenica 13 ottobre 2024) Indagini serratissime sugli spari nel buio in via Rospicciano. sotto la lente dei carabinieri della compagnia di Pontedera, si apprende, quanto è stato repertato sul posto. A partire dai bossoli dei proiettili sparati e che sottoposti ad accertamenti tecnico scientifici con microscopio elettronico potranno "parlare". E dare, magari, indicazioni fondamentali per risalire all’arma utilizzata. O dire, anche, se proiettili simili siano mai stati utilizzati in passato consentendo, con un percorso a ritroso, di arrivare alla pistola. E’ un’inchiesta in pieno svolgimento e coperta dal massimo riserbo quella dei militari della Arma per fare chiarezza sulla vicenda che, pare, coinvolga più di un soggetto. Lanazione.it - Notte di spari e terrore. I bossoli sotto le lente Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Indagini serratissime suglinel buio in via Rospicciano.ladei carabinieri della compagnia di Pontedera, si apprende, quanto è stato repertato sul posto. A partire daidei proiettili sparati e cheposti ad accertamenti tecnico scientifici con microscopio elettronico potranno "parlare". E dare, magari, indicazioni fondamentali per risalire all’arma utilizzata. O dire, anche, se proiettili simili siano mai stati utilizzati in passato consentendo, con un percorso a ritroso, di arrivare alla pistola. E’ un’inchiesta in pieno svolgimento e coperta dal massimo riserbo quella dei militari della Arma per fare chiarezza sulla vicenda che, pare, coinvolga più di un soggetto.

