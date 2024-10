Lituania, seggi aperti: oggi si vota per le politiche (Di domenica 13 ottobre 2024) seggi aperti oggi in Lituania dalle 7 alle 20 (le 19 in Italia) per il primo turno delle elezioni politiche. Sui 2.375.800 cittadini iscritti alle liste elettorali, 238.540 elettori, il 10,25%, hanno espresso il proprio voto durante i tre giorni di voto anticipato, a casa o presso seggi elettorali speciali. La Lituania eleggerà 141 parlamentari, 71 in circoscrizioni uninominali e 70 eletti con sistema proporzionale. Il ballottaggio è fissato per il 27 ottobre. Nonostante i successi economici, le rigide misure anti-COVID-19 e l’afflusso di migranti hanno gettato ombre sul governo della premier conservatrice Ingrida Simonyte, entrata in carica nel 2020. Lapresse.it - Lituania, seggi aperti: oggi si vota per le politiche Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024)indalle 7 alle 20 (le 19 in Italia) per il primo turno delle elezioni. Sui 2.375.800 cittadini iscritti alle liste elettorali, 238.540 elettori, il 10,25%, hanno espresso il proprio voto durante i tre giorni di voto anticipato, a casa o pressoelettorali speciali. Laeleggerà 141 parlamentari, 71 in circoscrizioni uninominali e 70 eletti con sistema proporzionale. Il ballottaggio è fissato per il 27 ottobre. Nonostante i successi economici, le rigide misure anti-COVID-19 e l’afflusso di migranti hanno gettato ombre sul governo della premier conservatrice Ingrida Simonyte, entrata in carica nel 2020.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Lituania: i cittadini tornano alle urne per le elezioni parlamentari - Le politiche migratorie e l'economia sono alcuni dei temi importanti per i lituani e che potrebbero portare a uno spostamento del Parlamento verso il centro-sinistra #EuropeNews ... (it.euronews.com)

Lituania al voto per il rinnovo del Seimas. I sondaggi indicano una possibile vittoria del centro-sinistra - LITUANIA - Sono aperti da questa mattina alle 8, ora locale, le urne per il primo turno delle elezioni parlamentari in lituania. I cittadini sono chiamati a rinnovare i 141 seggi del Seimas, l'assembl ... (primapress.it)

LITUANIA. Forte incertezza politica sul rinnovo del parlamento - I lituani andranno alle urne domenica per un’elezione in cui l’impopolare governo di centro-destra vien dato per sconfitto, ma gli elettori sembrano indecisi e poco entusiasti delle alternative. Si tr ... (agcnews.eu)