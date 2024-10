Italia-Brasile: a Riccione si incontrano gli imprenditori per un momento formativo e di scambio culturale (Di domenica 13 ottobre 2024) Sviluppare sinergie proficue tra il mondo imprenditoriale Italiano e brasiliano, stimolare la conoscenza reciproca tra le due culture, fare conoscere il territorio romagnolo e le sue eccellenze, sono gli obiettivi alla base del convegno “Portas Abertas para Europa” che, fino a domani, sabato 12 Riminitoday.it - Italia-Brasile: a Riccione si incontrano gli imprenditori per un momento formativo e di scambio culturale Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sviluppare sinergie proficue tra il mondoaleno e brasiliano, stimolare la conoscenza reciproca tra le due culture, fare conoscere il territorio romagnolo e le sue eccellenze, sono gli obiettivi alla base del convegno “Portas Abertas para Europa” che, fino a domani, sabato 12

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Simest - nuovo ufficio a San Paolo del Brasile e un’intesa per favorire l’export delle Pmi italiane - L’azione di Simest per l’internazionalizzazione delle Pmi italiane in Sud America si completerà con un prodotto finanziario dedicato che sarà presentato nelle prossime settimane. Siamo pronti a favorire la crescita del sistema produttivo italiano in America Latina attraverso un’azione mirata di promozione degli scambi commerciali e favorendo la creazione di partnership strategiche”. (Ildenaro.it)

**Mafia : estorsione e riciclaggio - quattro arresti e sequestrate nove aziende tra Italia e Brasile** - É stato altresì disposto il sequestro preventivo di 9 società operanti nei settori immobiliare e ristorativo, situate in Italia, Svizzera, Hong Kong e - per la maggior parte - in Brasile, nonché di somme di denaro per oltre 350. di Palermo e condivisi con le Autorità Brasiliane nel quadro di una squadra investigativa comune istituita con il coinvolgimento della Direzione Nazionale Antimafia e ... (Liberoquotidiano.it)

Brasile - il Paese che ha sfidato Musk bloccando X : può accadere anche in Italia? - I legali che Elon Musk ha sguinzagliato hanno affermato che sì, che ora effettivamente l’azienda ha rimosso gli account contestati dalla Corte. E dal mese di settembre, a seguito del blocco, sono stati moltissimi gli utenti che si sono spostati su altri social media rivali. X avrebbe infine nominato un rappresentante legale, nel rispetto della legge nazionale per le società tecnologiche straniere ... (Velvetmag.it)