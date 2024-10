Incidenti sul lavoro, la Cgil "bacchetta" la Regione: "Inadempiente rispetto agli impegni presi" (Di domenica 13 ottobre 2024) "I dati Inail ci consegnano una situazione drammatica, con l’aumento consistente nei primi sette mesi dell’anno dei morti sul lavoro, 50 i decessi registrati, e degli infortuni. E’ evidente che occorre rafforzare le azioni per la prevenzione, ma il governo regionale continua a non raccogliere il Cataniatoday.it - Incidenti sul lavoro, la Cgil "bacchetta" la Regione: "Inadempiente rispetto agli impegni presi" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "I dati Inail ci consegnano una situazione drammatica, con l’aumento consistente nei primi sette mesi dell’anno dei morti sul, 50 i decessi registrati, e degli infortuni. E’ evidente che occorre rafforzare le azioni per la prevenzione, ma il governo regionale continua a non raccogliere il

