In pista a Treviso nel ricordo del grande "Dida" (Di domenica 13 ottobre 2024) Oggi, domenica 13 ottobre, a Treviso, va in scena uno degli ultimi appuntamenti della stagione provinciale dell’atletica in pista. Le pedane degli impianti sportivi di San Lazzaro ospitano la decima edizione di “Ricordando Adriano”, manifestazione di lanci dedicata ad Adriano Didonè, apprezzato Trevisotoday.it - In pista a Treviso nel ricordo del grande "Dida" Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Oggi, domenica 13 ottobre, a, va in scena uno degli ultimi appuntamenti della stagione provinciale dell’atletica in. Le pedane degli impianti sportivi di San Lazzaro ospitano la decima edizione di “Ricordando Adriano”, manifestazione di lanci dedicata ad Adriano Didonè, apprezzato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In pista a Treviso nel ricordo del grande "Dida" - Al campo di San Lazzaro va in scena la decima edizione della manifestazione dedicata ad Adriano Didonè, apprezzato tecnico, dirigente e giudice di gara scomparso nel 2014 ... (trevisotoday.it)

MONTEBELLUNA | IL MURO DI CINTA DI VILLA MORASSUTTI CROLLA SULLA PISTA CICLABILE - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ... (antennatre.medianordest.it)

Crolla un edificio in Restera, auto costrette a passare nella pista ciclabile schivando i runner - TREVISO – Il crollo del tetto in Ca’ Alzaia ha portato le automobili sulla Restera, costringendo i residenti del residence Bosco Verticale a manovre complesse per portare i propri ... (ilgazzettino.it)