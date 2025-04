Trump ha parlato con il sultano del Oman del Iran

Trump ha parlato con il sultano dell'Oman. Lo riporta Axios sottolineando che i due leader hanno discusso della mediazione dell'Oman fra gli Stati Uniti e l'Iran su un nuovo accordo sul nucleare. Quotidiano.net - 'Trump ha parlato con il sultano dell'Oman dell'Iran' Leggi su Quotidiano.net Donaldhacon il. Lo riporta Axios sottolineando che i due leader hanno discussoa mediazionefra gli Stati Uniti e l'su un nuovo accordo sul nucleare.

