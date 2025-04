Borsa Europa chiude positiva Francoforte 143

Le Borse europee archiviano la seduta in positivo.segna un +1,43% con il Dax a 21.253 punti. Parigi registra un +0,86% con il Cac 40 a 7.335 punti. A Londra il Ftse 100 sale dell'1,41% a 8.249 punti.

Borse europee positive in chiusura di seduta. Parigi guadagna l'1,13% a 8.028 punti, Londra l'1,05% a 8.632 punti, Francoforte l'1,86% a 22.986 punti e Madrid l'1,46% a 13.001 punti.

Borse europee positive in chiusura di seduta. Parigi guadagna l'1,13% a 8.028 punti, Londra l'1,05% a 8.632 punti, Francoforte l'1,86% a 22.986 punti e Madrid l'1,46% a 13.001 punti.

