Quotidiano.net - L’importanza dell’export agroalimentare: vale l’11% del totale delle esportazioni italiane

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 15 Aprile 2025 – Leagroalimentaricontinuano a generare record di crescita, ma ora devono superare l’esame dei dazi. A fine 2024 ledi prodotti agroalimentari Made in Italy hanno raggiunto il livello record di 67,5 miliardi di euro, oltre 5 miliardi in più rispetto al 2023 e con una crescita media del 6,5% annuo dal 2010 a oggi. Per la prima volta le vendite all’estero del settore valgono quasi(10,8%) delexport italiano. Durante la presentazione della nona edizione del Forum “La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni” organizzato da TEHA - The European House - Ambrosetti a Bormio (6-7 giugno),rio De Molli, Managing Partner e CEO di TEHA si è soffermato a lungo sul tema “dazi”: “il nostro exportnegli USA – ha detto – è aumentato del 17% solo nell’ultimo anno esponendoci potenzialmente a un impatto negativo del 20% delexport, ma qualità e valore dei prodotti italiani fanno la differenza: oltre 6 miliardi di euro di Made in Italy dei 7,8 complessivi esportati negli USA non sono prodotti con alternative sul mercato domestico statunitense e perciò sostituibili, ne deriva che il danno generato dai dazi, se confermati anche dopo la sospensione, potrebbe costare all'Italia solo potenzialmente 1,3 miliardi di euro, ma limitarsi, in realtà, a 300 milioni di euro proprio perché quasi l'80%nuove imposte doganali andrebbe a colpire prodotti non sostituibili.