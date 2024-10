Calciomercato Milan, Matteo Gabbia vicino al rinnovo. I dettagli (Di domenica 13 ottobre 2024) Calciomercato Milan, la consacrazione di Matteo Gabbia: ora i rossoneri vogliono blindarlo, trattativa per il rinnovo Un goal nel derby può cambiare la carriera. Esattamente questo è successo a Matteo Gabbia. Il difensore ex Villareal, una volta tornato al Milan sembrava destinato a rimanere per lo più una seconda scelta, visto l’acquisto di Pavlovic. Contro l’Inter la scelta coraggiosa di Paulo Fonseca ha premiato, adesso posto fisso da titolare e convocazione in Nazionale. Per questo motivo il club rossonero adesso si sta seriamente muovendo per il suo rinnovo. Secondo quanto riportato da Sky Sport gli agenti del difensore incontreranno la dirigenza per discutere del suo contratto in scadenza nel 2026. Si parla di un rinnovo fino al 2030 con un raddoppio dell’ingaggio. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Matteo Gabbia vicino al rinnovo. I dettagli Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024), la consacrazione di: ora i rossoneri vogliono blindarlo, trattativa per ilUn goal nel derby può cambiare la carriera. Esattamente questo è successo a. Il difensore ex Villareal, una volta tornato alsembrava destinato a rimanere per lo più una seconda scelta, visto l’acquisto di Pavlovic. Contro l’Inter la scelta coraggiosa di Paulo Fonseca ha premiato, adesso posto fisso da titolare e convocazione in Nazionale. Per questo motivo il club rossonero adesso si sta seriamente muovendo per il suo. Secondo quanto riportato da Sky Sport gli agenti del difensore incontreranno la dirigenza per discutere del suo contratto in scadenza nel 2026. Si parla di unfino al 2030 con un raddoppio dell’ingaggio.

