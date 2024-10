Oasport.it - Calcio, Luciano Spalletti alla vigilia di Italia-Israele: “Vicario titolare. Dobbiamo prendere in mano la partita”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo l’amaro pareggio del 10 ottobre all’Olimpico di Roma contro il Belgio (da 2-0 a 2-2, in seguito all’espulsione di Pellegrini al 38?), la Nazionalena dimaschile ha grandi motivazioni in vista della sfida di domani sera al ‘Friuli’ di Udine convalevole per la quarta giornata della fase a gironi di Lega A della UEFA Nations League 2024-2025. Gli Azzurri, primi nel gruppo 2 con 1 punto di vantaggio sulla Francia e 3 sui Red Devils, vanno a caccia di una vittoria fondamentale per avvicinarsiqualificazione per i quarti di finale. “Sarà unacarica di difficoltà perché loro sono una buona squadra. All’andata ci hanno fatto vedere che sanno giocare a. Ci sarà da stare in ordine, in equilibrio. Sceglieremo la formazione migliore per questa gara. Li conosciamo tutti.