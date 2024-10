Ballando con le Stelle 2024, terza puntata: en plein per Guaccero. Bruganelli allo spareggio (Di domenica 13 ottobre 2024) Futuro ‘in bilico’ a Ballando con le Stelle per Sonia Bruganelli e Alan Friedman. Sono loro, infatti, i concorrenti che affronteranno, sabato prossimo, il primo spareggio per l’eliminazione della diciannovesima edizione del talent show. Un verdetto arrivato alla fine della terza puntata, caratterizzata da nessun eliminato e da un nuovo trionfo della coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La gara Aprono le danze della terza puntata Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen con un valzer, preparato negli ultimi due giorni perché il volto di Uno Mattina si è infortunato durante le prove e, attualmente, ha uno strappo al gluteo sinistro. Accantonato uno scambio di battute con Alan Friedman, i giudici non sono entusiasti. A dare il colpo di grazia a Massimiliano arriva Mariotto: “Eri finto come una moneta bucata“. Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2024, terza puntata: en plein per Guaccero. Bruganelli allo spareggio Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Futuro ‘in bilico’ acon leper Soniae Alan Friedman. Sono loro, infatti, i concorrenti che affronteranno, sabato prossimo, il primoper l’eliminazione della diciannovesima edizione del talent show. Un verdetto arrivato alla fine della, caratterizzata da nessun eliminato e da un nuovo trionfo della coppia formata da Biancae Giovanni Pernice. La gara Aprono le danze dellaMassimiliano Ossini e Veera Kinnunen con un valzer, preparato negli ultimi due giorni perché il volto di Uno Mattina si è infortunato durante le prove e, attualmente, ha uno strappo al gluteo sinistro. Accantonato uno scambio di battute con Alan Friedman, i giudici non sono entusiasti. A dare il colpo di grazia a Massimiliano arriva Mariotto: “Eri finto come una moneta bucata“.

Ascolti tv ieri sera : Ballando con le stelle (25.9%) - Tu si que vales (25.7%) | Dati Auditel - sabato 12 ottobre 2024 - Rai 1: Ballando con le stelle, la nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 3. 9% di share.

