Antonio Di Natale il miglior attaccante della provincia italiana

(Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott – Sette reti in meno di Altafini e Meazza, ma quattro in più del Divin Codino. Duecentonove timbri, sesto posto assoluto nella classifica dei marcatori di Serie A. L’unico ancora in attività che a stretto giro di posta avrebbe potuto agganciarlo – ovvero Immobile – è volato in Turchia. No, non stiamo dando i numeri. O meglio, per parlare diDinon possiamo che partire dalla fredda statistica. Dal nudo dato – a queste latitudini rimane pur sempre ilmarcatore nella seconda decade del ventunesimo secolo – alle ragionitesta e del cuore il passo è più breve di quanto possa sembrare. Ma andiamo con ordine. Da Napoli ad Empoli Si scriveDi, si legge il numero dieci dell’Udinese.