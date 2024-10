Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: tre feriti (Di sabato 12 ottobre 2024) attacco russo su Zaporizhzhia nella notte tra venerdì e sabato. Prese di mira diverse infrastrutture civili e una struttura industriale. Un missile ha centrato un’area residenziale della città dell’Ucraina orientale. Tre persone sono rimaste ferite, tra le quali una bambina di 12 anni. I servizi di emergenza hanno diffuso un video in cui si vedono i soccorritori scavare tra le macerie dell’edificio colpito. La difesa aerea Ucraina ha fatto sapere di avere abbattuto 24 droni su un totale di 28 lanciati dalle forze di Mosca nella notte nelle regioni di Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Mykolaiv e Kherson. Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: tre feriti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024)sunella notte tra venerdì e sabato. Prese di mira diverse infrastrutture civili e una struttura industriale. Un missile ha centrato un’area residenziale della città dell’orientale. Tre persone sono rimaste ferite, tra le quali una bambina di 12 anni. I servizi di emergenza hanno diffuso un video in cui si vedono i soccorritori scavare tra le macerie dell’edificio colpito. La difesa aereaha fatto sapere di avere abbattuto 24 droni su un totale di 28 lanciati dalle forze di Mosca nella notte nelle regioni di Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Mykolaiv e Kherson.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Attacco russo con missili balistici a Odessa - 4 morti - Tra i morti ci sono una donna di 43 anni, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 16 anni. . Un'altra donna è morta in ospedale per le ferite riportate. Lo riporta il capo dell'Amministrazione statale regionale di Odessa, Oleh Kiper, in un post su Telegram. Altre tre persone sono morte sotto le macerie dell'edificio. (Quotidiano.net)

Ucraina - attacco russo a Odessa. Kiev si difende - Prosegue anche la guerra in Ucraina. Un missile russo ha colpito, stamane, il palazzo della regione di Odessa: 4 i morti. Servizio di Caterina Dall’Olio The post Ucraina, attacco russo a Odessa. Kiev si difende first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Ucraina : attacco missilistico russo su Odessa - 4 morti - Kiev, 11 ott. . Lo ha riferito il governatore Oleh Kiper, aggiungendo che dieci persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in gravi condizioni. Un'altra donna è morta in ospedale per le ferite riportate. I soccorritori del Servizio di emergenza statale ne hanno salvate quattro, altre tre sono morte sotto le macerie dell'edificio, tra cui una donna di 43 anni, un uomo di 22 anni e una ... (Liberoquotidiano.it)

Attacco missilistico russo nel sud dell'Ucraina - sei morti - "A seguito dell'attacco nemico, sfortunatamente, sei persone sono state uccise e otto sono rimaste ferite, quattro delle quali in gravi condizioni. Un attacco missilistico balistico russo ha ucciso sei persone e ne ha ferite altre otto nella regione costiera meridionale di Odessa, in Ucraina, hanno affermato le autorità. (Quotidiano.net)