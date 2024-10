Serie C: il Giugliano piega la Juventus U23 per 1-0 ed è secondo in classifica (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Giugliano batte per 1-0 la Juventus U23 nella partita valida per la nona giornata di Serie C 2024/2025. Il match non inizia nel migliore dei modi per i bianconeri, con Puczka che viene espulso dopo appena otto minuti in campo. Il fallo del giocatore juventino regala una punizione al Giugliano, con Baldé che non sbaglia e centra lo specchio della porta al minuto 11, firmando l’unico gol dell’incontro. In contemporanea l’Alcione batte la Triestina per 1-0 con il gol di Marconi. Tra Virtus Verona e Arzignano finisce per 2-1, con De Marchi che dal dischetto aveva trovato un primo vantaggio, annullato poi dalla rete di Benedetti, mentre sul finale si rivela decisivo Pagliuca. Anche la Torres colleziona tre punti, vincendo per 2-3 contro il Pontedera. In rete Ianesi e Corona per i padroni di casa, mentre per i vincitori sono andati in gol Diakite – artefice di una doppietta – e Mastinu. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilbatte per 1-0 laU23 nella partita valida per la nona giornata diC 2024/2025. Il match non inizia nel migliore dei modi per i bianconeri, con Puczka che viene espulso dopo appena otto minuti in campo. Il fallo del giocatore juventino regala una punizione al, con Baldé che non sbaglia e centra lo specchio della porta al minuto 11, firmando l’unico gol dell’incontro. In contemporanea l’Alcione batte la Triestina per 1-0 con il gol di Marconi. Tra Virtus Verona e Arzignano finisce per 2-1, con De Marchi che dal dischetto aveva trovato un primo vantaggio, annullato poi dalla rete di Benedetti, mentre sul finale si rivela decisivo Pagliuca. Anche la Torres colleziona tre punti, vincendo per 2-3 contro il Pontedera. In rete Ianesi e Corona per i padroni di casa, mentre per i vincitori sono andati in gol Diakite – artefice di una doppietta – e Mastinu.

