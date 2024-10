Sciopero nazionale dei treni del 12 e 13 ottobre, orari e tratte garantite (Di sabato 12 ottobre 2024) I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione della mobilitazione. Per i treni Intercity e Frecce lo possono fare fino all’ora di partenza del convoglio prenotato. Per i regionali invece fino alle ore 24.00 del giorno antecedente lo Sciopero stesso. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Trenord non prevede fasce di garanzia. Tg24.sky.it - Sciopero nazionale dei treni del 12 e 13 ottobre, orari e tratte garantite Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione della mobilitazione. Per iIntercity e Frecce lo possono fare fino all’ora di partenza del convoglio prenotato. Per i regionali invece fino alle ore 24.00 del giorno antecedente lostesso. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Trenord non prevede fasce di garanzia.

