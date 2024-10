Ragazza precipita da nave da crociera: corpo recuperato con gli elicotteri (Di sabato 12 ottobre 2024) Una tragica fatalità ha colpito i passeggeri della nave da crociera MSC Virtuosa, che si trovava nelle acque del Canale della Manica durante un viaggio alle Isole del Canale, tra la Francia e il Regno Unito. Durante la notte di sabato, intorno alle 2, una giovane passeggera di circa vent’anni è caduta in mare, scatenando una serie di operazioni di emergenza e di soccorso. La caduta, poi il recupero complesso del corpo Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato mentre la nave si trovava nei pressi delle rocce di Les Casquets, a ovest di Alderney, un’area nota per le sue acque insidiose e le forti correnti. Gli allarmi della nave hanno immediatamente segnalato la caduta della Ragazza dal lato sinistro dell’imbarcazione, facendo scattare il protocollo di emergenza. Tvzap.it - Ragazza precipita da nave da crociera: corpo recuperato con gli elicotteri Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una tragica fatalità ha colpito i passeggeri delladaMSC Virtuosa, che si trovava nelle acque del Canale della Manica durante un viaggio alle Isole del Canale, tra la Francia e il Regno Unito. Durante la notte di sabato, intorno alle 2, una giovane passeggera di circa vent’anni è caduta in mare, scatenando una serie di operazioni di emergenza e di soccorso. La caduta, poi il recupero complesso delSecondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato mentre lasi trovava nei pressi delle rocce di Les Casquets, a ovest di Alderney, un’area nota per le sue acque insidiose e le forti correnti. Gli allarmi dellahanno immediatamente segnalato la caduta delladal lato sinistro dell’imbarcazione, facendo scattare il protocollo di emergenza.

