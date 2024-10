Pesi, Urso: “Federazione importante, 20 anni incredibili” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Credo che questi anni siano stati strabilianti. Sono stati 20 anni interessanti perché abbiamo fatto del lavoro nelle periferie, abbiamo migliorato il nostro rapporto con le forze armate. Ricordo che tutti i nostri migliori atleti fanno parte delle forze militari e, senza di loro, non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto. Lasciatemi ringraziare tutti coloro che, in qualche maniera, hanno permesso alla parte centrale di questa Federazione di avere a disposizione giudici di gara, tecnici e atleti per le Nazionali”. Queste le parole del presidente uscente della Fipe, Antonio Urso, nel corso della cerimonia per la celebrazione per i 20 anni della sua presidenza. “È stato un lavoro straordinario e voglio ringraziare tutto lo staff della Nazionale, a partire dal nostro direttore – ha proseguito l’ex presidente -. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Credo che questisiano stati strabilianti. Sono stati 20interessanti perché abbiamo fatto del lavoro nelle periferie, abbiamo migliorato il nostro rapporto con le forze armate. Ricordo che tutti i nostri migliori atleti fanno parte delle forze militari e, senza di loro, non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto. Lasciatemi ringraziare tutti coloro che, in qualche maniera, hanno permesso alla parte centrale di questadi avere a disposizione giudici di gara, tecnici e atleti per le Nazionali”. Queste le parole del presidente uscente della Fipe, Antonio, nel corso della cerimonia per la celebrazione per i 20della sua presidenza. “È stato un lavoro straordinario e voglio ringraziare tutto lo staff della Nazionale, a partire dal nostro direttore – ha proseguito l’ex presidente -.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Così gli Usa per 20 anni sono stati il bancomat del terrore in Iraq - Soldi che invece di pagare merci inesistenti finiscono sui conti di società di facciata legate a organizzazioni come lo Stato Islamico o le milizie filo-iraniane. Peccato che quel mostro continui a mietere vittime, anche americane. Prendiamo il caso della United Bank for Investment (Ubi): in un solo mese, l’aprile del 2012, ha ottenuto 315 milioni di dollari sulla base di richieste che per il 99 ... (Lettera43.it)

Addio a 34 anni : tifosi italiani devastati - Addio a 34 anni: dopo una vita fatta di successi ha preso una decisione importante. L'articolo Addio a 34 anni: tifosi italiani devastati è su Il Veggente. Addio a 34 anni: Vanessa Ferrari si è ritirata “L’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade – ha detto un’emozionata Ferrari – sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica”. (Ilveggente.it)

Papà litiga con la moglie e scappa con i tre figli piccoli. Avvistati dopo tre anni in Nuova Zelanda : «Con gli zaini nella foresta» - Scappato di casa dopo una lite con la moglie e fuggito con i suoi figli di 8, 9 e 10 anni. Accadeva poco prima del Natale 2021, e da allora di papà e bambini non c'era stata alcuna... (Leggo.it)