“Nel mondo animato”: documentare il movimento, tra uomo, macchina ed arte (Di sabato 12 ottobre 2024) Dalmine. Lo studio del movimento e la sua riproduzione, che evolvono fino ad un’imitazione il più possibile fedele alla realtà, vicino al confine tra naturale ed artificiale, sono i protagonisti di “Nel mondo animato”, documentario di Paolo Parmiggiani, presentato da Lab80 nella serata di mercoledì 9 ottobre alla Fondazione Dalmine, all’interno del calendario di eventi di BergamoScienza. Uno studio del movimento che stimola, di conseguenza, uno sviluppo di forme tecnologiche e, parallelamente, artistiche. Paolo Parmiggiani, nel suo documentario (girato tra il 2015 e il 2020), descrive questa doppia esplorazione nella ricerca del movimento attraverso diverse variabili dell’animazione, intesa come facoltà che consente agli esseri umani di rappresentare ciò che è vivo o che sembra vivo. Bergamonews.it - “Nel mondo animato”: documentare il movimento, tra uomo, macchina ed arte Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dalmine. Lo studio dele la sua riproduzione, che evolvono fino ad un’imitazione il più possibile fedele alla realtà, vicino al confine tra naturale ed artificiale, sono i protagonisti di “Nel”, documentario di Paolo Parmiggiani, presentato da Lab80 nella serata di mercoledì 9 ottobre alla Fondazione Dalmine, all’interno del calendario di eventi di BergamoScienza. Uno studio delche stimola, di conseguenza, uno sviluppo di forme tecnologiche e, parallelamente, artistiche. Paolo Parmiggiani, nel suo documentario (girato tra il 2015 e il 2020), descrive questa doppia esplorazione nella ricerca delattraverso diverse variabili dell’animazione, intesa come facoltà che consente agli esseri umani di rappresentare ciò che è vivo o che sembra vivo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lettera aperta ai Sindaci d’Italia. Parte dal basso il movimento contro le barriere architettoniche “Osservando il mondo da seduto”. Una nuova importante sfida per Vito Grittani - Cronache Cittadine (Luciana Vinci) – Ha viaggiato in lungo e in largo per il pianeta, cercando di varcare barriere architettoniche e con L'articolo Lettera aperta ai Sindaci d’Italia. Parte dal basso il movimento contro le barriere architettoniche “Osservando il mondo da seduto”. . Una nuova importante sfida per Vito Grittani sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (Cronachecittadine.it)

Eva Frapiccini : "Il mio studio è il mondo - le idee nascono in movimento" - ssa Vera Fortunati, e il corso di Storia della Fotografia del prof. È il rapporto fisico con chi attraversa l’opera, il tempo di fruizione, la luce dello spazio… Parlaci del progetto Dreams Archive Dreams Archive è il titolo “umbrella” che raccoglie tre differenti installazioni e una serie fotografica: il progetto itinerante Dreams’ Time Capsule (2011-2022), l’opera multimediale a quattro ... (Ilfoglio.it)

Vannacci alla conquista del centrodestra. Il “Mondo al Contrario” diventa un movimento - ma il vero progetto… - E hanno già spostato a destra gli equilibri interni di un partito che si è sempre caratterizzato per una certa autonomia di movimento. Quel che è certo è che molti analisti, nel momento in cui il leader del Carroccio aveva deciso di candidarlo, avevano segnalato a Salvini il pericolo insito in quella mossa. (Thesocialpost.it)