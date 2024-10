Nel casertano l'esercitazione nazionale della Protezione civile (Di sabato 12 ottobre 2024) Aversa è stata teatro per due giorni dell'esercitazione nazionale di Protezione civile per rischio vulcanico “Campi Flegrei 2024", quale centro di incontro per i cittadini dei comuni di Quarto e Pozzuoli che hanno volontariamente partecipato all'esercitazione. Sul piazzale antistante la stazione Casertanews.it - Nel casertano l'esercitazione nazionale della Protezione civile Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Aversa è stata teatro per due giorni dell'diper rischio vulcanico “Campi Flegrei 2024", quale centro di incontro per i cittadini dei comuni di Quarto e Pozzuoli che hanno volontariamente partecipato all'. Sul piazzale antistante la stazione

Campi Flegrei - Gruppo FS partecipa a esercitazione nazionale di Protezione Civile - L’esercitazione prevede il coinvolgimento attivo dei Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei e la verifica del piano di allontanamento della popolazione per il rischio vulcanico. Altri due convogli stazioneranno rispettivamente nelle stazioni di Aversa e di Villa Literno. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha partecipato all’esercitazione nazionale di Protezione Civile “EXE Flegrei 2024”, ... (Lapresse.it)

Settimana nazionale della protezione civile - a Vasto studenti in visita alla sede di via Conti Ricci - In occasione della settimana nazionale della protezione civile, si è svolta ieri, 11 ottobre, una visita guidata della sede comunale, intitolata all'ex sindaco Luciano Lapenna, in via Conti Ricci a Vasto. All’iniziativa hanno partecipato novanta alunni, delle classi quinte dei plessi... (Chietitoday.it)

Settimana nazionale della protezione civile - in prefettura a Chieti un incontro illustrativo del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse - Nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, si è tenuta alla prefettura di Chieti una riunione presieduta dal prefetto Gaetano Cupello, nel corso della quale si è scelto di illustrare, come documento emblematico, il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse... (Chietitoday.it)