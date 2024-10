Mussomeli-Caltanissetta chiusa per lavori da martedì 15 ottobre fino all’8 novembre

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) Dalla prossima settimana lasaràal traffico. La notizia è stata data dal sindaco di, Giuseppe Catania che in una nota scrive: “Comunico che, da152024 a Venerdi 82024, la S.P. 38 saràtemporaneamente per il completamento dell’intervento al km 10. La chiusura si rende necessaria per esigenze tecniche e per la realizzazione in sicurezza ( ) deidi completamento al km. 10 (sprofondamento c,da Reina). La chiusura consentirà – aggiunge il primo cittadino – di completare più velocemente inel rispetto del cronoprogramma che prevede il completamento di tutti isulla strada entro marzo 2025?. È un’interruzione che causerà numerosi disagi a studenti, lavoratori e, più in generale, ai pendolari, i quali si ritroveranno senza l’unica strada che collega il capoluogo con la capitale del Nisseno.