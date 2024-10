LIVE – Giugliano-Juventus U23 1-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di sabato 12 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Giugliano-Juventus U23, match valido per la nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Allo stadio Alberto De Cristofaro i campani, partiti benissimo con 14 punti nelle prime otto, ospitano i bianconeri, chiamati a una nuova trasferta lunghissima dovuta ai regolamenti della Lega Pro, che hanno iniziato nel peggiore dei modi con 6 punti appena e un po’ di critiche. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 15 di sabato 12 ottobre. LA DIRETTA LIVE DI Giugliano-Juventus U23 Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con la DIRETTA scritta. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) LadiU23, match valido per la nona giornata del girone C della. Allo stadio Alberto De Cristofaro i campani, partiti benissimo con 14 punti nelle prime otto, ospitano i bianconeri, chiamati a una nuova trasferta lunghissima dovuta ai regolamenti della Lega Pro, che hanno iniziato nel peggiore dei modi con 6 punti appena e un po’ di critiche. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 15 di sabato 12 ottobre. LADIU23 Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta.

TJ - GIUGLIANO-JUVENTUS NEXT GEN 1-0, la sblocca Balde. Bianconeri in 10 - 11'- Gol del Giugliano!! A trovare la rete del vantaggio è Balde: sulla punizione battuta da Celeghin, respinta dalla barriera, è bravo Balde a trovare il perugio in tap-in su ... (tuttojuve.com)

TJ - GIUGLIANO-JUVENTUS NEXT GEN 0-0, bianconeri in 10, espulso Puzka - 9'- Juve Next Gen in 10!! Espulso Puzka per fallo su Ciuferri, lanciato a rete. Il Giugliano guadagna anche una punizione dal limite. 8'- Guerra!! Conclusione di ... (tuttojuve.com)

Giugliano-Juventus NG, ospiti con il 4-2-3-1. Le formazioni ufficiali - E' tutto pronto allo stadio "Alberto De Cristofaro" dove alle 15 si sfideranno i padroni di casa del Giugliano e la Juventus Next Gen per la 9^ giornata del Girone C di Serie C. (tuttoc.com)