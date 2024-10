La Fifa non perde occasione per fare qualche sciocchezza (Di sabato 12 ottobre 2024) Sarò sbronzo ma non sono scemo, mi sono premurato tempo fa di dire quanto inutile, dannosa e finta sia la Nations League, per cui non dirò nulla su quanto successo giovedì sera a Wembley. Guardando lo scempio ho dato fondo alla mia riserva di brandy, ma ieri mattina mi sono accorto che non potrò mai bere quando Roberto D’Aversa, che in un’intervista al Corriere dello Sport ha detto che “agli arbitri si deve dare la possibilità di andare ad allenarsi con le squadre. Faccio un esempio, se l’arbitro è di Firenze o di Empoli, potrebbe dirigere le nostre partitelle o quelle della Viola: quell’aspetto lo migliori vivendo quotidianamente il campo e le dinamiche dei calciatori”. Ilfoglio.it - La Fifa non perde occasione per fare qualche sciocchezza Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sarò sbronzo ma non sono scemo, mi sono premurato tempo fa di dire quanto inutile, dannosa e finta sia la Nations League, per cui non dirò nulla su quanto successo giovedì sera a Wembley. Guardando lo scempio ho dato fondo alla mia riserva di brandy, ma ieri mattina mi sono accorto che non potrò mai bere quando Roberto D’Aversa, che in un’intervista al Corriere dello Sport ha detto che “agli arbitri si deve dare la possibilità di andare ad allenarsi con le squadre. Faccio un esempio, se l’arbitro è di Firenze o di Empoli, potrebbe dirigere le nostre partitelle o quelle della Viola: quell’aspetto lo migliori vivendo quotidianamente il campo e le dinamiche dei calciatori”.

