Gela, accordo con l'Eni per la riqualificazione del porto (Di sabato 12 ottobre 2024) Schifani: "Un'opera strategica per un nuovo modello di sviluppo" La riqualificazione del porto Rifugio di Gela per restituire al territorio un'infrastruttura strategica per tutta la Sicilia. La giunta regionale ha dato il via libera, su proposta dell'assessore regionale delle Infrastrutture, Alessandro Aricò, al nuovo accordo attuativo con l'Eni secondo cui la società si impegna a versare un contributo economico di 3,7 milioni di euro da destinare al ripristino funzionale della struttura portuale in provincia di Caltanissetta. Il gruppo industriale dovrà, inoltre, rimborsare 1,7 milioni di euro alla Regione per gli interventi già realizzati in passato nell'area.

