Gaza | bombe israeliane sulla città di Jabalya 22 i morti Tajani | su Unifil vogliamo sapere cosa è successo

Almeno 22 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani la notte scorsa sulla città di Jabalya, nel nord della Striscia di Gaza: lo ha reso noto il direttore dei servizi di emergenza locali, Fares Afana. I corpi delle vittime sono stati trasferiti all'ospedale di Al-Ahli. Lo riporta la Cnn. Oltre ai morti ci sono anche feriti e «un certo numero di dispersi ancora sotto le macerie»

