Oasport.it - Equitazione, Irlanda al comando dopo il cross country nella Nations Cup di Boekelo. Italia nelle retrovie

(Di sabato 12 ottobre 2024) La musica purtroppo non cambia per l’del completo, impegnata a(Paesi Bassi) nell’ultima tappa dellaCup 2024, in ambito equestre. Ecco come sono andate le coseprova di. Daniele Bizzarro (su Stormhill Riot) e Giovanni Ugolotti (su Cloud K), fanno segnare rispettivamente uno score di 55,3 e 60,6 penalità, mentre Pietro Majolino (su Fearendile de Meara) e Paolo Torlonia (su Zilly) non attraversano un percorso positivo finendo con un ritiro e un’eliminazione: totale 1000 punti a testa, con uno dei due scartati. L’arriva a un complessivo di 1115,9 punti di penalità occupando, in maniera ancora più pesante, l’ultimo posto. La graduatoria a squadre invece vede l’ora in testa: balzo incredibile dei “Verdi” che con 98,6 punti saltano dalla sesta alla prima posizione.