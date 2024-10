Dieta metabolica, come funziona e quali sono gli effetti collaterali (Di sabato 12 ottobre 2024) Questo regime alimentare ideato dal medico canadese Mauro Di Pasquale promette una rapida perdita di peso Ilgiornale.it - Dieta metabolica, come funziona e quali sono gli effetti collaterali Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Questo regime alimentare ideato dal medico canadese Mauro Di Pasquale promette una rapida perdita di peso

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuove Scoperte sul Microbioma Intestinale per la Salute dell'Intestino e la Prevenzione dell'IBD - Il microbioma intestinale è al centro di nuove ed entusiasmanti scoperte che potrebbero rivoluzionare la comprensione e il trattamento delle ... (dailyexpress.it)

Reverse diet: cos’è e a cosa serve e come gestire questa dieta - Per dimagrire ognuno mette in atto le strategie più consone alle proprie abitudini, facendo quello che può, ma poi tutti dopo aver perso ci ... (piusanipiubelli.it)

Fibromialgia: Come comportarsi a tavola? - La Fibromialgia è una delle patologie più sfuggenti, misconosciute, invalidanti, dell'epoca moderna, di solito definita "idiopatica", cioè di origine sconosciuta. Si stima che dal due all'otto percent ... (traniviva.it)