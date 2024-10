Ilrestodelcarlino.it - Circolo del giallo, dieci anni di misteri risolti

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il libro più amato dello scorso anno è stato La fine è nota di Geoffrey Holiday Hall. Il primo,fa, Almost blue di Carlo Lucarelli. E di volumi i lettori deldeldi Salaborsa ne hanno discussi oltre 95 da quando il gruppo si è formato, il 15 ottobre 2014. Un traguardo da festeggiare non solo con le oltre 200 persone coinvolte, ma con tutta la città: il decennale, infatti, prevede un articolato programma dal 16 ottobre a maggio. "I gruppi di lettura – spiega la responsabile del servizio al pubblico di Salaborsa Rosalia Ragusa – fanno incontrare i lettori appassionati. Leggere non è qualcosa individuale e solitario: in fondo, è un po’ come andare allo stadio. Gli amanti dei gialli leggono fino a notte fonda, si tratta di un genere a volte seriale, con un personaggio che evolve è un mondo immaginario che diventa vicino al lettore.