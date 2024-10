Ariano Irpino, suora ruba gli ex voto dei fedeli e li trasforma in lingotti d'oro: arrestata. La madre superiora ai domiciliari (Di sabato 12 ottobre 2024) L'indagine partita dopo la denuncia del vescovo che aveva scoperto la sparizione di gioielli e monili d'oro e d'argento nelle chiese della diocesi Repubblica.it - Ariano Irpino, suora ruba gli ex voto dei fedeli e li trasforma in lingotti d'oro: arrestata. La madre superiora ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'indagine partita dopo la denuncia del vescovo che aveva scoperto la sparizione di gioielli e monili d'oro e d'argento nelle chiese della diocesi

La storia della suora di Ariano Irpino : rubava gioielli e oro votivo - i soldi trasferiti all’estero - La suora ha sottratto non solo ‘ex voto’ donati dai fedeli per le grazie ricevute, ma anche oggetti preziosi appartenenti a molte parrocchie dell’Avellinese e custoditi nella Curia Vescovile di Ariano, nell’Avellinese. Una decina le parrocchie dell'Avellinese che si sono viste volatilizzare i preziosissimi ‘ex voto’ - non solo per il valore spirituale, ma anche materiale - tra cui le chiese di ... (Quotidiano.net)

Ariano Irpino : furto di monili e gioielli ex voto : ai domiciliari una suora - In particolare, le indagini sono partite a seguito della denuncia-querela sporta dal Vescovo di Ariano Irpino in ordine agli ammanchi di oro votivo riscontrato con riferimento ad alcune parrocchie della Diocesi di Ariano Irpino. La religiosa indagata – che ricopriva il ruolo di madre superiora – è gravemente indiziata del delitto di furto pluriaggravato il cui oggetto sarebbero beni ... (Puntomagazine.it)

Suora ladra di gioielli ed ex voto ad Ariano Irpino : finisce agli arresti domiciliari - . L’ordinanza è stato emessa a seguito di convalida del provvedimento di fermo di soggetto indiziato di delitto emesso in data 8 ottobre 2024, dalla Procura della Repubblica di Benevento, ed eseguita sul territorio laziale. In particolare, le indagini venivano avviate a seguito della denuncia-querela sporta dal Vescovo di Ariano Irpino in ordine agli ammanchi di oro votivo riscontrato con ... (Primacampania.it)

Suora ladra seriale viene arrestata, rubava gioielli e monili d'oro alle parrocchie: incassati oltre 80mila euro dalle vendite - Avrebbe rubato gioielli e monili d'oro ex voto custoditi nella Curia Vescovile di Ariano Irpino, dove ricopriva l'incarico di madre superiora. Per queste accuse una suora ... (leggo.it)

Ariano Irpino, suora arrestata per furto di gioielli e reliquie dalla Curia: accusata di furto pluriaggravato - Le indagini hanno rivelato che la suora avrebbe sottratto gioielli e monili d’oro, tra cui ex voto di grande valore, da diverse chiese e parrocchie. Tra gli oggetti rubati, spicca una preziosa reliqui ... (giornaledipuglia.com)

Suora ai domiciliari per il furto di ex voto, vescovo 'addolorato' - Si dice «profondamente addolorato » il vescovo di Ariano Irpino (Avellino), Sergio Melillo , autore nei mesi scorsi della denuncia che ha portato ieri agli ... (gazzettadelsud.it)