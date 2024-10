Violenza sessuale su minorenne, tre anni al calciatore del Padova Michael Liguori (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il calciatore del Padova, Michael Liguori è stato condannato, insieme ad un amico coetaneo, a tre anni e quattro mesi di reclusione per Violenza sessuale dal Tribunale di Teramo. A riportarlo sono quotidiani ‘Il Centro’ e l’edizione abruzzese de ‘Il Messaggero’. I fatti risalgono al 2018, quando l’allora 19enne Liguori e l’amico avevano incontrato due minorenni alla stazione di Alba Adriatica con le quali si sarebbero appartati. Secondo l’accusa, i due giovani avrebbero abusato delle ragazzine, che all’epoca dei fatti avevano 15 e 14 anni. L’avvocato difensore dei due giovani, Mauro Gionno, aveva invece chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”, sostenendo che non ci fosse stata Violenza e che le ragazze fossero consenzienti. Gionno ha annunciato la volontà di ricorrere in appello non appena lette le motivazioni della sentenza. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildelè stato condannato, insieme ad un amico coetaneo, a tree quattro mesi di reclusione perdal Tribunale di Teramo. A riportarlo sono quotidiani ‘Il Centro’ e l’edizione abruzzese de ‘Il Messaggero’. I fatti risalgono al 2018, quando l’allora 19ennee l’amico avevano incontrato due minorenni alla stazione di Alba Adriatica con le quali si sarebbero appartati. Secondo l’accusa, i due giovani avrebbero abusato delle ragazzine, che all’epoca dei fatti avevano 15 e 14. L’avvocato difensore dei due giovani, Mauro Gionno, aveva invece chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”, sostenendo che non ci fosse statae che le ragazze fossero consenzienti. Gionno ha annunciato la volontà di ricorrere in appello non appena lette le motivazioni della sentenza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violenza sessuale - dopo 7 anni finisce in carcere - Nelle ore scorse, infatti, i Carabinieri di Paliano, coordinati dal superiore Comando Compagnia di Anagni, sono. . . Ci sono voluti oltre sette anni ma alla fine è arrivata la sentenza del giudice e per un cittadino di Serrone, paesino nel nord della Ciociaria, si sono aperte le porte del carcere. (Frosinonetoday.it)

Milan - modella accusa Theo Hernandez di violenza sessuale : ma finisce a processo. Il caso - it (@dailymilan. Milan, Theo Hernandez accusato di violenza sessuale: la modella a processo. Sì, perché nelle riprese si vede la giovane modella che cade da sola e che si ferisce da sola. Una brutta vicenda per Theo, che però adesso sembra essersi conclusa! L'articolo Milan, modella accusa Theo Hernandez di violenza sessuale: ma finisce a processo. (Dailymilan.it)

Michael Liguori condannato per violenza sessuale su minori - continuerà a giocare nel Padova : “Attendiamo la sentenza definitiva” - Il presidente Francesco Peghin e l’amministratore delegato Alessandra Bianchi hanno dichiarato che la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla vicenda fintantoché la Giustizia non si sarà espressa con una sentenza definitiva in ultimo grado di giudizio“. Dopo aver denunciato l’accaduto, sono partite le indagini tenute nascoste fino a poche ore fa dal club veneto. (Ilfattoquotidiano.it)