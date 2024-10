"Uragano Milton? Non so cosa vi raccontino in Italia, ma qui...": la foto (clamorosa) della Lamborghini | Guarda (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Ieri notte, tanto vento e basta, doveva essere la giornata peggiore ma comunque a Miami è tutto ok": Elettra Lamborghini, che vive in Florida insieme al marito Afrojack, ha rassicurato i suoi follower sul passaggio dell'Uragano Milton, che sta creando non pochi disagi in diverse zone del Paese. "La parte interessata della Florida è Tampa - ha spiegato la cantante nelle sue storie Instagram - e sono 4 ore di macchina di differenza Il palazzo è altissimo e a queste altezze il vento c'è sempre". La Lamborghini, poi, ha detto di essere tranquilla perché il tempo non sarebbe così brutto come lo stanno descrivendo in Italia. Liberoquotidiano.it - "Uragano Milton? Non so cosa vi raccontino in Italia, ma qui...": la foto (clamorosa) della Lamborghini | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Ieri notte, tanto vento e basta, doveva essere la giornata peggiore ma comunque a Miami è tutto ok": Elettra, che vive in Florida insieme al marito Afrojack, ha rassicurato i suoi follower sul passaggio dell', che sta creando non pochi disagi in diverse zone del Paese. "La parte interessataFlorida è Tampa - ha spiegato la cantante nelle sue storie Instagram - e sono 4 ore di macchina di differenza Il palazzo è altissimo e a queste altezze il vento c'è sempre". La, poi, ha detto di essere tranquilla perché il tempo non sarebbe così brutto come lo stanno descrivendo in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uragano Milton - Elettra Lamborghini da Miami : “Non so cosa vi raccontino in Italia - ma qui c’è il sole” - Credo che moltissimi video che vedete online non siano recenti, ovviamente, ci sono stati danni, ma non qui”. A smentire i soliti profeti di sventura, che drammatizzano la situazione con il solo scopo di fare click e visite, ci pensa però Elettra Lamborghini. L’artista vive infatti a Miami con il marito Afrojack ed è una testimone oculare di quanto accaduto veramente. (Thesocialpost.it)

Elettra Lamborghini - rivelazione choc sull’uragano Milton : “Ecco la verità” - (Continua dopo le foto) Leggi anche: Teo Teocoli risponde ad Adriano Celentano: “Non ci credo che mi vuole bene” Leggi anche: “Grande Fratello”, si mette male per Lorenzo: utenti furiosi per la frase sulle donne Le città maggiormente colpite dall’uragano In tutta la Florida è stato diramato lo stato d’allerta e la tensione rimane alta a causa del passaggio dell’uragano Milton. (Tvzap.it)

“Siamo solo io e il cane - sono pronta per l’uragano” : Elettra Lamborghini a Miami si è preparata così per il passaggio del terribile vortice Milton - Un uragano di livello 1 è, infatti, caratterizzato da raffiche molto forti che possono abbattere alberi con radici poco profonde, spezzare rami, danneggiare l’esterno delle case a telaio e causare ingenti danni alle linee elettriche. In effetti Milton si è indebolito mentre attraversava la Florida, questa mattina, venendo declassato a categoria 1, su una scala di cinque. (Ilfattoquotidiano.it)