Senza Cri sparla di Alena che ci rimane male: "Mi avevi detto il contrario"

(Di venerdì 11 ottobre 2024)Cri (che si chiama così perché quando è sul palco “sparisce Cristiana”) sono due cantanti di Amici e nel quotidiano che è andato in onda oggi le abbiamo viste avere un duro faccia a faccia. Questo perché la seconda hato della prima alle sue spalle e la redazione l’ha smascherata. Zan zan. “Cosa penso di? Che le hanno assegnato tutte canzoni rap e lei non ha scritto nessuna barra. Cantanti pop che non scrivono esistono, cantanti rap che non scrivono no. Se sei una rapper devi scrivere! Chi non scrive secondo me non è credibile. Ora è in sfida, non la vedo bene“. Questa confessione è stata mostrata adche ovviamente non l’ha presa bene. “Ti avevoche non scrivevo le barre perché non mi sentivo pronta e tu hai‘tranquilla va bene lo stesso, se non te la senti va bene’. Ma in quel video che ho visto sembrava una cosa diversa“.