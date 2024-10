Puppo sicuro: “Alcaraz può avvicinarsi a Sinner solo se verrà squalificato dal TAS” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una giornata piena di notizie per il tennis mondiale. Tra queste, l’annuncio del ritiro di Rafa Nadal e l’andamento dei primi due quarti di finale del Masters1000 di Shanghai, in Cina. Il responso è stato chiaro: Jannik Sinner ha vinto e Carlos Alcaraz ha perso. I due non si incontreranno quindi nelle semifinali del torneo asiatico, come si pensava, perché il ceco Tomas Machac ha giocato un brutto scherzo al funambolo di Murcia. L’azzurro, invece, ha impartito una dura lezione al russo Daniil Medvedev, piegato sullo score di 6-1 6-4. Di questo si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo (telecronista di Eurosport). “Una vittoria importante per Sinner, magari anche agevolata dai problemi fisici di Medvedev. Tuttavia lui, a differenza dei match precedenti, è partito subito forte per mettere in chiaro le cose. Oasport.it - Puppo sicuro: “Alcaraz può avvicinarsi a Sinner solo se verrà squalificato dal TAS” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una giornata piena di notizie per il tennis mondiale. Tra queste, l’annuncio del ritiro di Rafa Nadal e l’andamento dei primi due quarti di finale del Masters1000 di Shanghai, in Cina. Il responso è stato chiaro: Jannikha vinto e Carlosha perso. I due non si incontreranno quindi nelle semifinali del torneo asiatico, come si pensava, perché il ceco Tomas Machac ha giocato un brutto scherzo al funambolo di Murcia. L’azzurro, invece, ha impartito una dura lezione al russo Daniil Medvedev, piegato sullo score di 6-1 6-4. Di questo si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario(telecronista di Eurosport). “Una vittoria importante per, magari anche agevolata dai problemi fisici di Medvedev. Tuttavia lui, a differenza dei match precedenti, è partito subito forte per mettere in chiaro le cose.

