Oggi i funerali di Sammy Basso in diretta tv: migliaia di persone attese allo stadio di Tezze. Ecco quando e come seguirli (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un ultimo abbraccio a Sammy Basso, il giovane “guerriero” che ha commosso l’Italia con la sua battaglia contro la progeria. Oggi, venerdì 11 ottobre, alle 15, Tezze sul Brenta si fermerà per i funerali del biologo 28enne, scomparso prematuramente lo scorso sabato. Una cerimonia che si preannuncia partecipatissima, con migliaia di persone attese, tra cui il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, in rappresentanza del Governo. Per permettere a tutti di partecipare, anche a chi non potrà essere presente fisicamente, i funerali saranno trasmessi in diretta tv su Antenna Tre Nordest, ma è molto probabile che a seguirli ci siano anche gli invitati di trasmissioni pomeridiane come La Vita in diretta su Rai 1 e Pomeriggio 5 su Canale 5. Ilfattoquotidiano.it - Oggi i funerali di Sammy Basso in diretta tv: migliaia di persone attese allo stadio di Tezze. Ecco quando e come seguirli Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un ultimo abbraccio a, il giovane “guerriero” che ha commosso l’Italia con la sua battaglia contro la progeria., venerdì 11 ottobre, alle 15,sul Brenta si fermerà per idel biologo 28enne, scomparso prematuramente lo scorso sabato. Una cerimonia che si preannuncia partecipatissima, condi, tra cui il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, in rappresentanza del Governo. Per permettere a tutti di partecipare, anche a chi non potrà essere presente fisicamente, isaranno trasmessi intv su Antenna Tre Nordest, ma è molto probabile che aci siano anche gli invitati di trasmissioni pomeridianeLa Vita insu Rai 1 e Pomeriggio 5 su Canale 5.

Sammy Basso - oggi i funerali a Tezze sul Brenta : proclamato lutto cittadino - 30 e sarà presieduto dal vescovo Giuliano Brugnotto. 50: dalle 15 è previsto un tempo di condivisione per alcune testimonianze, mentre il funerale inizierà alle 15. Alla cerimonia funebre sono attese migliaia di persone e, per l'occasione, l'amministrazione comunale ha predisposto due bus navetta per chi fosse impossibilitato a muoversi in autonomia. (Tg24.sky.it)

