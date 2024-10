LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: dalle 15.10 le ultime regate del girone con Luna Rossa (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:49 Nonostante un leggero aumento del vento, che spira ad 8 nodi orari medi sul campo di regata, la race 6 del gruppo A non partirà prima delle 15.10. 14:44 Restiamo in attesa dell’arrivo di ulteriori comunicazioni da parte del comitato di regata. 14:38 Spettatrici interessate da ormai 3 giorni le ragazze che compongono gli equipaggi delle tre imbarcazioni qualificate dal gruppo B. Questa la classifica finale del girone riservato ai team invitati: 1-Artemis Swedish Challenge (SWE) 61 punti Q 2-Jajo Team Dutchsail (NED) 51 Q 3-Sail Team BCN (ESP) 44 Q 4-Andoo Team Australia (AUS) 39 5-Pacific Racing Team (CAN) 13 6-Women’s AC Germany (GER) 10 14:32 Arriva una nuova comunicazione da parte del comitato di regata: race 6 del girone A inizierà non prima delle 14.50. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: dalle 15.10 le ultime regate del girone con Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:49 Nonostante un leggero aumento del vento, che spira ad 8 nodi orari medi sul campo di regata, la race 6 del gruppo A non partirà prima delle 15.10. 14:44 Restiamo in attesa dell’arrivo di ulteriori comunicazioni da parte del comitato di regata. 14:38 Spettatrici interessate da ormai 3 giorni le ragazze che compongono gli equipaggi delle tre imbarcazioni qualificate dal gruppo B. Questa la classifica finale delriservato ai team invitati: 1-Artemis Swedish Challenge (SWE) 61 punti Q 2-Jajo Team Dutchsail (NED) 51 Q 3-Sail Team BCN (ESP) 44 Q 4-Andoo Team Australia (AUS) 39 5-Pacific Racing Team (CAN) 13 6-Women’s AC Germany (GER) 10 14:32 Arriva una nuova comunicazione da parte del comitato di regata: race 6 delA inizierà non prima delle 14.50.

LIVE Paolini-Zheng 2-6 - 6-3 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : l’azzurra vince il secondo set - 13. 0-15 Si ferma a metà rete il rovescio lungolinea di Zheng. 15-15 Termina di poco lungo il rovescio lungolinea di Paolini che già in precedenza aveva giocato questo colpo mettendo in difficoltà la cinese. 2-6 Gioco e primo set Qinwen Zheng: la cinese sigilla il primo parziale con il terzo ace dell’incontro. (Oasport.it)

LIVE – Djokovic-Mensik 6-7(4) 6-1 3-2 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Palla break per il serbo SECONDO SET – Djokovic a quindici in apertura di set: 1-0 PRIMO SET MENSIK 7-6(4) PRIMO SET – Pesante il dritto del ceco, Djokovic impatta male! SET MENSIK PRIMO SET – Sbaglia Djokovic, due set point Mensik! PRIMO SET – Djokovic da 3-0 a 3-3. PRIMO SET – Sarà il tie-break a decidere il primo set: 6-6 PRIMO SET – E in un amen Mensik tiene la battuta e torna in vantaggio: ... (Sportface.it)

LIVE – Paolini-Zheng 2-6 6-3 0-0 - quarti di finale Wta Wuhan 2024 : RISULTATO in DIRETTA - L’azzurra, che ha praticamente ipotecato la qualificazione per le Finals di Riyadh anche a livello di singolare, agli ottavi ha spazzato via in due set la lucky loser russa Erika Andreeva. 55 – Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta del match tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, valevole per i quarti di finale del Wta di Wuhan. (Sportface.it)