Karate Kid | Legends è il titolo del nuovo film della saga iconica

(Di venerdì 11 ottobre 2024) IldelKid è stato svelato da Sony Pictures in questi giorni, esso saràKid:. In occasioneprossima edizione del New York Comic-Con, che si terrà dal 17 al 20 ottobre, la Sony presenterà alcuni deipiù attesi del suo listino, tra questi ci saràKid:, l’annunciato crossover tra lacinematografica “Kid” (originale e reboot) e la serie tv “Cobra Kai“. Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, le riprese delsono già partite dal mese di aprile. Tra gli altriSony presenti al New York Comic-Con anche Kraven il Cacciatore e Venom: The Last Dance, entrambi in uscita nelle sale tra ottobre e fine anno.