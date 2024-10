Greta Thunberg in corteo a Milano: “Un attivista per il clima lotta anche per la Palestina” (VIDEO) (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Se come attivista per il clima non si lotta anche per la liberazione della Palestina e per la fine del colonialismo e dell’oppressione in tutto il mondo, allora non ci si può definire attivista per il clima”. A parlare è Greta Thunberg. L’attivista ha partecipato con i Fridays for future al corteo a Milano La manifestazione si è mossa questa mattina da largo Cairoli in occasione dello sciopero per la giustizia climatica. Una protesta kefiah sulle spalle e slogan così “stop al genocidio” in Palestina. Thunberg ha sfilato con circa un migliaio di studenti che davanti al Museo della Scienza e della Tecnica hanno piazzato un missile di cartapesta “perché è finanziato da Leonardo che aiuta a bombardare Gaza”. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Se comeper ilnon siper la liberazione dellae per la fine del colonialismo e dell’oppressione in tutto il mondo, allora non ci si può definireper il”. A parlare è. L’ha partecipato con i Fridays for future alLa manifestazione si è mossa questa mattina da largo Cairoli in occasione dello sciopero per la giustiziatica. Una protesta kefiah sulle spalle e slogan così “stop al genocidio” inha sfilato con circa un migliaio di studenti che davanti al Museo della Scienza e della Tecnica hanno piazzato un missile di cartapesta “perché è finanziato da Leonardo che aiuta a bombardare Gaza”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Greta Thunberg al corteo di Milano con la kefiah - l'appello dell'attivista per Palestina e Libano - Greta Thunberg ha partecipato alla manifestazione dei Fridays for Future organizzata a Milano. La nota attivista ha tenuto un discorso in difesa della Palestina mentre indossava una kefiah. (Notizie.virgilio.it)

Greta Thunberg va dagli operai di Gkn. L’attivista a Firenze in nome di un futuro sostenibile e integrato nel territorio - Da quando è in piedi questa vertenza, infatti, l’idea che un futuro possibile per uno stabilimento che produceva componentistica per l’automotive e che una volta faceva parte dell’impero Fiat, esista solo in chiave di sostenibilità ambientale, ha rappresentato un punto di riferimento stabile. Greta Thunberg va alla Gkn. (Ilfattoquotidiano.it)

Proteste pro-Gaza a Copenaghen : arrestata l’attivista Greta Thunberg per aver tentato di occupare l’università - Stanno sfollando tutti mentre parliamo”. Nuovo arresto per Greta Thunberg, l’attivista svedese che da anni si batte per i diritti ambientali, civili e sociali. E ha proseguito: “Siamo qui perché gli accampamenti, le manifestazioni e la ricerca di dialogo, tra gli altri metodi, NON hanno portato a nulla, dopo una campagna lunga 3 anni. (Ilfattoquotidiano.it)